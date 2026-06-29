Novo restaurante popular em Feira terá capacidade para mais de mil refeições

Feira de Santana ganhará uma nova unidade do Restaurante Popular. Na manhã desta segunda-feira (29), o prefeito Zé Ronaldo visitou o prédio que abrigará o equipamento, localizado na Rua J.J. Seabra, no Centro da cidade.

Somado ao Restaurante Popular do Centro de Abastecimento, Feira passará a oferecer mais de duas mil refeições diariamente, fortalecendo uma política pública essencial para quem mais precisa

No imóvel já estão sendo realizados os ajustes necessários para adequação do espaço. O projeto é coordenado pela Sedeso. A estrutura contará com cozinha industrial, refeitório, elevador para transporte das refeições, sanitários adaptados e capacidade inicial para servir mil refeições por dia, podendo chegar a 1.250 atendimentos diários, conforme a demanda.

foto: Secom/Fsa