Significados da Medalha de 30 Anos da Fundação Senhor dos Passos

A heráldica é a ciência e a arte dedicada a criar, estudar e interpretar brasões e insígnias. Surgiu na Idade Média. Hoje é uma ferramenta refinada de identidade visual e memória. Cidades, estados e países continuam criando e atualizando seus brasões oficiais. Assim como entidades semelhantes à Fundação Senhor dos Passos, em Feira, na Bahia, que ofertou a um grupo seleto de benfeitores uma medalha em ouro para comemorar os 30 anos de existência.

A Medalha da Fundação obedece aos ditames clássicos da heráldica, considerada uma linguagem visual com significados em cada detalhe das imagens presentes.

Da Medalha da Fundação, vão abaixo alguns aspectos da obra e seus significados na heráldica, ou seja, o que está dizendo a Medalha da Fundação:

Primeiro: a COROA , é timbre , com quatro torres visíveis (duas inteiras nas extremidades e duas em perspectiva) é um “elemento tradicional da heráldica municipal e institucional brasileira, indicando a ligação da fundação com a municipalidade”

Segundo: o ESCUDO é dividido em quatro (escartelado), onde estão o Santuário Senhor dos Passos e o Brasão de Armas do município de Feira de Santana. No terceiro quartel traz gravadas em letras de outro a frase em latim: HISTORIAM NOSTRAM SERVANTES (Preservando a Nossa História). No primeiro, o logotipo estilizado da Fundação.

Terceiro: No listel, na base, o nome da Fundação e o ano em que foi fundada, 1996.