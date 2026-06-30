Lula e Jerônimo cravam marco da Ponte em Vera Cruz e reabrem o Castro Alves em Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda oficial na Bahia nesta quarta-feira (1º), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. As atividades acontecem nos municípios de Alagoinhas, Vera Cruz e Salvador.

A agenda tem início, às 10h, em Alagoinhas, com a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, primeira unidade hospitalar entregue no Brasil no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Serão entregues equipamentos para fortalecer a rede pública de saúde e educação, incluindo ambulâncias do SAMU, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus, vans e ônibus escolares do Programa Caminho da Escola. Será assinada ainda a Portaria de Custeio do Hospital Estadual do Litoral Norte, consolidando a parceria Bahia-Brasil para ampliar a regionalização da saúde.

A PONTE E O TCA – Em Vera Cruz, a partir das 15h30, participam do marco simbólico das obras, com a cravação da primeira estaca da Ponte Salvador-Itaparica, que terá 12,4 quilômetros de extensão e integra o Novo PAC. Também será assinado o protocolo de intenções que viabiliza a transferência de recursos federais destinados aos aportes públicos para a implantação do Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Itaparica.

Encerrando a programação, às 19h, em Salvador, Lula, Jerônimo Rodrigues e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, inauguram o Novo Teatro Castro Alves (TCA), após a conclusão da terceira e última etapa das obras de requalificação do principal equipamento cultural da Bahia. O projeto contemplou a restauração, modernização e ampliação do complexo, com melhorias na Sala Principal, fachadas, foyer, acessibilidade, segurança e infraestrutura. A cerimônia contará com o descerramento da placa inaugural e será seguida pelo concerto “Benção do Novo Teatro Castro Alves”, apresentado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e convidados, celebrando a reabertura de um dos maiores símbolos da cultura brasileira.