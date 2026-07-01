Salvador ganha o primeiro centro do Brasil para monitorar eventos climáticos extremos

Salvador ganha hoje um núcleo estratégico para o monitoramento de eventos climáticos extremos, e apoio à tomada de decisões e respostas rápidas e integradas para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas na saúde da população. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugura na capital baiana, logo mais, às 15h, o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima do Brasil.

A unidade será responsável pelo monitoramento, elaboração de diagnósticos situacionais e manutenção da prontidão para resposta a emergências em saúde pública

Em seguida, às 17h, o ministro Padilha irá inaugurar a Base Descentralizada da Força Nacional do SUS em Salvador, para reforçar a capacidade do Sistema Único de Saúde de prevenir, monitorar e responder aos efeitos das mudanças climáticas, e principalmente de salvar vidas nas emergências de saúde pública e calamidades, além de dar apoio logístico aos estados e municípios da região Nordeste do país.