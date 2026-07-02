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“Estamos recebendo uma jóia”, diz Margareth Menezes na reabertura do Teatro Castro Alves

Fechado desde janeiro de 2023, quando um incêndio atingiu parte da cobertura, o Teatro Castro Alves (TCA), principal palco das artes da Bahia e um dos mais importantes equipamentos culturais do país, foi reinaugurado por Lula e Jerônimo, na noite de ontem (1º), em Salvador.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes resumiu, entusiasmada, a importância do ato: “Nós estamos recebendo uma joia. O que foi feito aqui nesse Teatro Castro Alves em nível de acústica, de acomodações, de espaço para realização de ensaios é imenso, é maravilhoso, é diferenciado”.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Teatro Castro Alves passou por ampla restauração e modernização. Investimento superior a R$ 260 milhões,a obra mobilizou mais de dois mil trabalhadores ao longo de três anos.

A solenidade contou com uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), sob direção artística de Elísio Lopes e direção musical do maestro Carlos Prazeres e de Manno Góes, celebrando a diversidade e a força da cultura brasileira.

Foto: Amanda Ercilia/Secom.Gov.Ba

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