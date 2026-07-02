Livro resgata história de crianças escravizadas em São Gonçalo dos Campos

A historiadora Maria Cristina Machado de Carvalho lança a obra Vidas Aprisionadas: Conflitos e Vivências das Crianças Escravizadas na Bahia do Século XIX, um estudo inédito que reconstrói as experiências de meninas e meninos escravizados na antiga Freguesia de São Gonçalo dos Campos, na região metropolitana de Feira de Santana, entre os anos de 1835 e 1871.

Resultado de uma ampla pesquisa baseada em documentos históricos, registros demográficos e fontes orais, o livro revela como crianças negras participaram ativamente da dinâmica econômica e social da região, marcada pela produção fumageira e pelo trabalho escravo. A obra mostra que, desde os primeiros anos de vida, essas crianças eram submetidas ao trabalho forçado, mas também construíam laços familiares, estratégias de sobrevivência e formas de resistência.

Ao colocar as infâncias negras no centro da narrativa histórica, a autora contribui para preencher uma importante lacuna da historiografia brasileira, destacando o papel das crianças na formação da sociedade baiana e ampliando o debate sobre memória, identidade e justiça histórica.

Com linguagem acessível e fundamentação acadêmica, Vidas Aprisionadas é voltado tanto para pesquisadores e professores quanto para estudantes e leitores interessados em compreender as múltiplas dimensões da escravidão no interior da Bahia. A publicação também fortalece a valorização da história regional, ao evidenciar a importância de São Gonçalo dos Campos na construção da memória do Recôncavo e da formação social brasileira.

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