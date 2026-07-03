Exposição no Arquivo Público da Bahia mostra documentos do 2 de Julho

Unindo-se às comemorações dos 202 anos da Independência, no Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb), em Salvador, está aberta, até o próximo dia 31, para a população uma exposição que revela correspondências que ajudam a contar fatos sobre as lutas por liberdade. A exposição “Do Recôncavo à Independência”, que reúne fac-símiles de documentos históricos da coleção Independência do Brasil na Bahia, estão sob a guarda do Apeb, responsável por salvaguardar a história e memória do povo baiano. A mostra parte sobre o processo de independência a partir de documentos produzidos em diferentes localidades do Recôncavo Baiano, território fundamental na resistência às tropas portuguesas entre os anos de 1821 e 1823.

Composta por correspondências, atos normativos e registros oficiais, a exposição revela o protagonismo de sujeitos e comunidades que muitas vezes foram pouco celebradas pelas narrativas oficiais. A exposição oferece ao público uma travessia pela escrita da liberdade, uma escrita feita a muitas mãos, em vilas, quartéis, câmaras municipais e estradas do Recôncavo.

“A mostra reafirma o papel do APEB como guardião da memória pública e espaço de pesquisa, reflexão e valorização da história popular”, enfatiza o diretor do APEB, Jorge Vieira. A exposição fica aberta à visitação entre os dias 1º a 31 de julho.