Jhônatas em Caetité destaca importância dos sertanejos nas lutas do 2 de Julho

O ex-vereador de Feira de Santana, Jhonatas Monteiro, fez uma opção diferente, no dia 2 de Julho: ao contrário da maioria dos políticos, principalmente em fase de pre campanha eleitoral como agora, que faz questão de aparecer nas comemorações “instagramáveis” do 2 de Julho em Salvador, ele foi à cidade de Caetité, no sertão do Estado.

Das ruas de Caetité, em vídeo, o pre-candidato a deputado estadual (PSOL) destacou algo um pouco esquecido, a participação também decisiva de comunidades sertanejas nas lutas pela Independência da Bahia. Assista: