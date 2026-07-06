Exposição que comemora os 30 anos da urna eletrônica fica até dia 17 na Câmara de Salvador

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) firma parceria com a Câmara Municipal de Salvador para exibição da exposição ‘Floresta da Urna Eletrônica – 30 Anos de Democracia Digital’, no Centro de Cultura da Casa Legislativa Vereador Manuel Querino, até o dia 17 de julho, das 9h às 16h, no Foyer Expositivo do Centro de Cultura Manuel Querino, localizado na Praça Thomé de Souza, Palácio Thomé de Souza, Centro de Salvador.

A “Floresta da Urna Eletrônica – 30 Anos de Democracia Digital” está subdividida em 5 coletâneas, apresentando informações e curiosidades em tópicos: (1) Surgimento da urna eletrônica e sua trajetória até 1998; (2) Ampliação do voto eletrônico de 2000 a 2004; (3) Biometria de 2006 a 2015; (4) Novas urnas eletrônicas de 2020 a 2022; e (5) Inovações até 2026.

A mostra conta a história da urna eletrônica desde seu lançamento, nas Eleições Municipais de 1996, até os dias atuais. Também é possível conhecer o funcionamento do equipamento.

Em 1996, aproximadamente 32% do eleitorado brasileiro participou da primeira eleição municipal usando a urna eletrônica, desde então o equipamento se consolidou no cenário mundial como ferramenta eficiente de expressão da vontade popular, com três décadas de utilização e 14 atualizações na busca por aprimoramento. E