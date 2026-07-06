Fórum vai discutir estratégias para enfrentar a crise climática em Feira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMMAM) realizará, no dia 14 de julho, o 1º Fórum Socioambiental de Feira de Santana, reunindo representantes do poder público, universidades, setor produtivo, instituições ambientais e sociedade civil para discutir estratégias voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e à construção de políticas públicas sustentáveis.

Com o tema “Emergência Climática Requer Mudanças”, o evento acontecerá no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, totalizando 8 horas de programação.

Promovido pela SEMMAM, o fórum tem como objetivo fortalecer o diálogo entre diferentes segmentos da sociedade sobre os desafios ambientais enfrentados pelo município, promovendo a troca de experiências, a construção de soluções e o incentivo à participação social nas políticas de preservação ambiental.

A programação será dividida em quatro eixos temáticos: Adapta Cidade, Transição Energética Justa, Educação Ambiental e Mitigação dos Efeitos das Enchentes e das Secas, além de uma mesa-redonda e apresentações de experiências exitosas desenvolvidas por instituições convidadas.

Entre os palestrantes confirmados estão o secretário de Desenvolvimento Urbano, Dr. Sóstenes Macedo; a Profa. Dra. Cristine Nascimento, representante da Associação de Pescadores; e o Prof. Dr. Gilberto Mendonça, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Jaciara Costa, a realização do fórum representa um marco para o fortalecimento das políticas ambientais no município.

“O nosso primeiro Fórum Socioambiental será um marco para Feira de Santana. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está promovendo esse espaço de discussão com a participação de diversos órgãos e especialistas para que possamos compreender melhor os desafios impostos pelas mudanças climáticas e construir, de forma conjunta, estratégias para mitigar seus impactos em nossa cidade.”

A secretária também destacou a importância da participação da sociedade no evento. “Convidamos toda a população, estudantes, profissionais, pesquisadores e instituições para estarem conosco neste dia tão importante. Será um momento de aprendizado, troca de experiências e construção de soluções para que possamos compreender que as mudanças climáticas exigem ações do local para o global. Esperamos todos vocês no dia 14 de julho.”

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado pela organização. Os participantes que cumprirem a programação receberão certificado com carga horária de 8 horas.