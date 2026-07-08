Jovens de Cuba dão como certa invasão dos EUA e pedem ajuda a “povos do mundo”

Um editorial originalmente publicado na revista digital La Tizza, uma plataforma “para debater a evolução do projeto da revolução cubana“, dá como certa a invasão da ilha pelos Estados Unidos e faz um panfletário apelo “às nações irmãs de Cuba, às organizações de solidariedade, a todos que sabem que a guerra imperialista jamais traz democracia ou liberdade”. O artigo também está publicado, na íntegra, no site site Pátria Latina, de responsabilidade do jornalista baiano Valter Xéu.

Se você já recebeu tratamento em missões médicas cubanas; se você já aprendeu a ler com o método “Sim, eu consigo”, ou se você estudou nesta terra, nós dizemos a você: Apoie Cuba!

( Os médicos cubanos atuaram em Feira de Santana, principalmente nos bairros periféricos. Um dos profissionais cubanos foi vítima de um episódio que colocou Feira nas manchetes sobre xenofobia, preconceito e o corporativismo criminoso da categoria médica à época. Leia nas matérias relacionadas.)

Leia o editorial clicando nas palavras em negrito.

Foto: Lá Tizza