Escritor do Irã empossado membro correspondente da Academia Feirense de Letras

A Academia Feirense de Letras (AFL) empossou novos membros, na sexta-feira, 10, em solenidade, no Casarão Fróes da Motta, que marcou uma nova etapa de aproximação com o público.“Este é um ano especial para a Academia. A posse reafirma nosso compromisso com a palavra, a cultura e o futuro. Renovação e continuidade”, destacou o presidente da AFL, João Batista de Cerqueira. Seis membros estão no exterior, entre eles um iraniano, de Teerã,Vahid Nejad Mohammand Este ano a AFL comemora 50 anos de fundação.

Tomaram posse como acadêmicos honorários a professora e escritora Adnil Dias Falcão e o professor e escritor Raimundo Gonçalves Gama. Na categoria de acadêmicos efetivos, foram empossados Adel Ruy Dantas de Cerqueira,rlos Kruschewsky de Miranda, Dimas Boaventura de Oliveira, Laila Geovana Moreira Beirão, José de Assis Freitas Filho, Jucélia Figueredo da Silva, conhecida como Celiah Zaiin, e Weslley Moreira de Almeida.

Vozes diversas – Entre os acadêmicos correspondentes do Brasil, passam a integrar a AFL Mwewa Lumbwe e Múleka Dítoka wa Kalenga, de Florianópolis (SE); Aleilton Fonseca, Celeste Andrade, Ricardo Carvalho, Lícia Soares de Souza, Wesley Correia e Palmira Heine, de Salvador (BA); Karine Teixeira Damasceno, de Senhor do Bonfim; Claudefranklin Monteiro Santos, de Lagarto (SE); e Liomar Pereira da Silva, com trajetória entre Rio de Janeiro e Feira de Santana.

Do exterior, f oram empossados George Saad, de Beirute, no Líbano; Cécile Dolisane Ebosse Nyambe, de Douala, nos Camarões; Marie-Rose Abomo-Maurin, de Orléans, na França; Mohamed Mahiout e Karine Rouquet, de Paris, na França; e Vahid Nejad Mohammand, de Teerã, no Irã. Ao acolher novos integrantes, a AFL amplia sua rede de diálogo cultural e reafirma a presença de Feira de Santana no circuito das letras, da memória e da produção intelectual.

https://www.youtube.com/live/Q4biB3GGIrQ?si=YvVao8Irs_0kgqIV

A solenidade foi transmitida ao vivo e está arquivada em vídeo no canal do Youtube youtube.com/@academiafeirensedeletras,