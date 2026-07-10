Prefeitura vai erguer Cruz Vazada evangélica e imagem de Santana católica em duas lagoas de Feira

Zé Ronaldo surpreendeu ontem Feira de Santana ao anunciar licitação para a construção de um monumento com uma ‘Cruz Vazada’, sugerida pelo segmento religioso evangélico e anunciou que fará o mesmo para construir uma imagem de ‘Senhora Santana’, padroeira católica da cidade em locais diferentes.

A Cruz Vazada será erguida na Lagoa Grande, a maior área pública de lazer da cidade, terá 6m de altura e implantado sobre um pedestal, com acesso por rampa para cadeirantes e também por escadas. O conceito e o desenho original foram sugeridos ao Prefeito que os encaminhou à Secretaria de Planejamento que elaborou o projeto apresentado ontem, no Paço Municipal. A idéia vem dos EUA. O traçado original é, segundo os pastores presentes no Paço ontem, do artista plástico e designer católico norte-americano Jay J. Dugan.

O local escolhido para a imagem da Padroeira diu a margem nobre da Lagoa Salgada por onde passa a avenida Noite Cerqueira, entrada e saída da BR-324, a Feira-Salvador.

Os anúncios foram feitos ontem, quando também firam anunciadas atrações para a 31ª Marcha para Jesus, que este ano ocorrerá, pela primeira vez, em dois dias: 7 e 8 de agosto.