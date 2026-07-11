Bando dos Olhos D’Água vai com Exu na frente para o anúncio de Sant’Anna

Mais uma vez, desde que foi reativado em 2024, o bando do bairro dos Olhos D’água vai sair na manhã deste domingo para participar do desfile do grande Bando Anunciador da Festa de Santana Padroeira de Feira de Santana, com o advogado Joselito Reis vestido como o orixá Exu.

Candomblecista, devoto ou filho do Orixá, Joselito faz parte do grupo de antigos moradores que colocaram no amente o bando na rua. Ele também et um dia defensores do retorno à festa da celebração da Lavagem da Lenha.

O Bandos Olhos D’água faz a concentração no bairro, na madrugada, e em seguida segue para a praça da Matriz, de onde saem todos os outros bandos e a multidão dessa festa anual que cada ano aumenta mais.