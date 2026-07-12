Olhos D’água encerra trajeto do Bando no Beco da Energia com Hino ao Bonfim

Feira viveu mais um Bando Anunciador da Festa de Sant’Anna. Um desfile, em clima carnavalesco, que enche as ruas mais antigas do centro da cidade, mantendo uma tradição peculiar do catolicismo feirense. Desaparecida por um tempo, foi resgatada por iniciativa do Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana em 2007 e hoje é uma manifestação de união popular e pertencimento da cidade.

O Bando reúne milhares de pessoas, muitas em “bandos” organizados em bairros da cidade, destacando-se, principalmente os mais antigos e próximos à Igreja Matriz de Santana, de onde sai o cortejo seguindo a antiga Rua Direita (Conselheiro Franco).

O Bando dos dos Olhos D’água, considerado o bairro originário da urbanização de Feira,

encerrou o cortejo dele com a bandinha de sopro tocando o Hino ao Senhor do Bonfim, no Beco da Energia, antiga via de pedestres entre as ruas Direita e a Marechal.