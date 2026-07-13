Cinco nomes na “fila” para receber “Título de Cidadania Feirense” na Câmara de Vereadores

O cirurgião-dentista e Coordenador do Curso de Graduação em Odontologia da UNEF, Jeidson Antônio Morais Marques, a professora Elza Maria Ferreira da Silva, fundadora da Escola Caminho Feliz, o bancário Pedro José de Lima, Superintendente do Banco do Nordeste na Bahia, outra professora, Ana Rita Araújo Machado, da UNEB e Thelma Silva Carneiro. Atualmente, da Associação Cristã Nacional, são alguns dos nomes na fila para receberem, em solenidades especiais, os títulos de Cidadania feirense que lhes firam concedidos pela Câmara de Vereadores da Feira, ao longo dessa legislatura. As datas ainda serão definidas pela Câmara em comum acordo com os homenageados.

Professor Titular da UEFS e Coordenador do Curso de Graduação em Odontologia da UNEF, Jeidson também é fundador e coordenador do Projeto CIDEM, iniciativa humanitária voltada à preparação para desastres em massa. Como referência na área, representou a UEFS e Feira de Santana em conferências da INTERPOL em Lyon, Cingapura e outras cidades do mundo. Durante a pandemia da Covid-19, coordenou o Projeto PROVIDAS, em parceria com o Rotary Club, que resultou na produção e doação de mais de 8.000 protetores faciais a profissionais de saúde da região e de outros estados.

Elza Maria tem sua tragetória marcada pela dedicação à formação humana e educacional. Graduada em Pedagogia, construiu uma carreira sólida como professora, atuando em instituições na rede pública municipal de Feira de Santana. Como fundadora da Escola Paula de Freitas de Almeida e da Escola Caminho Feliz, exerceu não apenas o papel de educadora, mas também de gestora, liderando projetos pedagógicos voltados à formação cidadā, inclusão social e fortalecimento da comunidade.

Outro homenageadas é Pedro José de Lima, Superintendente do Banco do Nordeste na Bahia sendo o principal representante da instituição no estado, com papel fundamental no fomento ao desenvolvimento econômico, ao crédito produtivo e ao apoio às micro e pequenas empresas baianas, atividade que dialoga diretamente com a vocação comercial e empreendedora de Feira de Santana.

O Título também será entregue à Ana Rita Araújo Machado, professora da UNEB. Sua trajetória é marcada por um profundo compromisso com o desenvolvimento social, de promoção dos direitos humanos, promoção da igualdade racial e de combate a intolerância religiosa.

Outra homenageada será Thelma Silva Carneiro. Atualmente, à frente da Associação Cristã Naciona, desenvolve ações de grande impacto social, ofertando acolhimento institucional a idosos, pessoas com deficiência sem vínculos familiares e mulheres em tratamento por uso de álcool e outras drogas, reafirmando seu compromisso com a promoção da dignidade humana