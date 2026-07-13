“Do Bando para a Abóbora” (ou Jerimum?) veio pra ficar!

É daqueles eventos que não precisa ser “profeta nem tampouco visionário” para afirmar que no Bando Anunciador de 2027, seja quem for o Governador, ele vai acontecer novamente. “Do Bando para o Jerimum” (ou Abóbora?) veio pra ficar.

O pós Bando Anunciador se transformou em um verdadeiro encontro de samba de raiz e lotou o Centro de Cultura Amélio Amorim, ontem (domingo,12).

Promovido pela Associação Cultural Coleirinho da Bahia (ACCB), com apoio do Governo do Estado, o evento gratuito foi animado pelo próprio grupo Quixabeira da Matinha.

Conforme os organizadores, a estreia “Do Bando para Abóbora” superou todas as expectativas, que os portões tiveram que ser fechados pelos brigadistas por ter atingido a lotação máxima, garantindo a segurança do público presente no espaço.