Ex-secretário de Cultura vai à Biblioteca Municipal e se surpreende : “muita gente pesquisando!”

O jornalista Edson Borges foi fazer uma pesquisa na recém-reaberta Biblioteca Arnold Silva e ficou impressionado com o que viu: muita gente fazendo pesquisa em livros, jornais e publicações, impressas, do acervo da Biblioteca Municipal.

“A gente imagina que, com a internet aquilo estaria vazio…estou feliz, eu estava completamente enganado”, comemorou Borges, que já ocupou duas secretarias municipais, a de Cultura e de Comunicação.

A opinião de Edson foi provocada pela matéria da repórter Bia Rosado no Acorda Cidade, onde a diretora da Biblioteca, Maura Cedraz, faz a mesma constatação: “Apesar do crescimento do mundo virtual, o livro físico ainda é muito utilizado”

Além da pesquisa no local, a Biblioteca também facilita empréstimo de livros.

Para ter acesso ao acervo, basta fazer a carteirinha da biblioteca presencialmente, apresentando uma foto, documento de identidade e comprovante de residência. A biblioteca também disponibiliza mais de 100 mil livros de forma virtual, além de audiolivros, literatura infantil e livros didáticos. De acordo com a diretora, o empréstimo tem prazo de oito dias, podendo ser renovado pelo telefone (75) 3614-1929 antes do vencimento