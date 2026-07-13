OAB Bahia faz a IX Conferência Estadual da Advocacia em Feira no final deste mês

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, é uma das palestrantes da IX Conferência Estadual da Advocacia Baiana, que acontecerá no fim deste mês, mais precisamente nos dias 29 e 30, no Centro de Convenções de Feira de Santana. O evento é organizado pela OAB Seccional Bahia e conta com o apoio da OAB Subseção Feira de Santana.

A palestra magna da ministra ocorrerá de forma telepresencial no primeiro dia do evento, e terá como tema “Advocacia: tradição, inovação e futuro”. Outra palestra magna que ocorrerá no dia 29 será do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Brandão. O tema, desta vez, será “A tecnologia e o processo do trabalho: desafios atuais”.

Ambas as palestras são uma oportunidade de acompanhar as reflexões de duas das maiores referências do Judiciário brasileiro. Outros palestrantes de reconhecimento nacional e estadual, nas mais diversas esferas do Direito, também vão palestrar no evento, e deverão ser divulgados pela OAB Bahia em breve.

O evento é voltado para a advocacia e estudantes de Direito. Interessados(as) podem se inscrever pelo Sympla, através do link:

https://www.sympla.com.br/evento/ix-conferencia-estadual-da-advocacia-baiana/3460952

Instagram da @oab_feira_de_santana e no da @oab.bahia.