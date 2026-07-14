Jhônatas promove “Diálogos com a Juventude Baiana” em plenária no Google Meet

O ex-vereador de Feira e pre-candidato a deputado estadual, Jhônatas Monteiro, promove uma plenária nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, através do Google Meet, cujo link será divulgado no dia.

“Diálogos com a Juventude Baiana – nas lutas que a Bahia precisa” é uma estratégia de aproximar potenciais eleitores das ideias e pensamentos do ore-candidato sobre o mandato de deputado estadual que ele disputa.

Jhonatas é do PSOL. Em 2024 obteve 11 mil votos para se reeleger vereador mas o coeficiente eleitoral impediu.