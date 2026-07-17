Secretária de Saúde rebate Zé Ronaldo, diz que ele mente e o chama de “submisso ao chefe”

A secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, elevou o tom ao comentar a entrevista do Prefeito de Feira, Zé Ronaldo, hoje pela manhã, quando ele voltou a falar sobre “fila da morte”, comentando a primeira reação do governo a um discurso seu nome interior da Bahia com Acm Neto : “É triste ver um político experiente como Zé Ronaldo se prestar ao papel de mentir para cumprir as ordens do seu chefe”. A secretaria não parou por aí: acusou Rinaldi de mentir, demonstrando, segundo ela, a “submissão” ao pre-candidato a governo da Bahia pelo União Brasil.

“Zé Ronaldo chega a dizer que tem a solução. Que solução é essa? Se entende tanto do assunto, por que nunca encontrou uma saída para melhorar a saúde municipal de Feira, uma das mais precárias da Bahia?, rebateu a Secretária, acusada indiretamente, pelo Prefeito de má gestão no caso da fila da regulação. “Antes de prometer solução para o Estado, deveria resolver o abandono que administra dentro de casa”, disparou.