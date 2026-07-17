Zé Ronaldo reitera críticas e diz que problema na fila da regulação é de gestão

Zé Ronaldo reiterou as críticas à fila da regulação na saúde pública da Bahia e que o problema é resultado de “falta de gestão” do governo da Bahia, disse o prefeito de Feira, durante longa participação, hoje pela manhã, no programa radiojornalístico Acorda Cidade, com o apresentador Dilton Coutinho. Ronaldo afirma ter números e dados que revelam as falhas nesse serviço que é um dos mais criticados em todo a Bahia e propôs ao radialista mais tempo em outro programa para discorrer sobre o assunto.

O Prefeito de Feira também comentou o fato de ter se referido à regulação como a “fila da morte”. Ele disse que ficou surpreso com a reação de Jerônimo. “Não houve ataque, nem pessoal, nem institucional. E quem colocou esse nome não fui eu, o povo é quem chama assim, nas ruas”.

Sobre o trecho da resposta do governo da Bahia em que diz que ele não pode falar da Saúde porque em Feira não tem hospital municipal publico, o Prefeito foi irônico. E discorreu sobre a relevância do Hospital da Mulher, citando números de atendimentos e a importância da unidade no atendimento regional. “O problema da regulação não está em Feira, está na gestão”, disse, afirmando que pode provar.