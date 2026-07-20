Julho das Pretas: MoviAfro faz 10° Encontro de Mulheres Negras e Afroempreendedorismo

O mês de julho é marcado por um importante momento de valorização da cultura, da identidade e do protagonismo das mulheres negras em Feira de Santana. No dia 25, das 8h às 14h, o Teatro do Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erismann receberá o 10º Encontro Moviafro de Mulheres Negras e o Circuito Moviafro de Afroempreendedoras – 3ª Edição, reunindo conhecimento, empreendedorismo, arte e fortalecimento das lutas da população negra.

A programação contará com rodas de conversa, exposição de afroempreendedoras, momentos de troca de experiências e intervenções afro-poéticas e musicais, proporcionando um ambiente de fortalecimento da identidade, da ancestralidade e da cultura afro-brasileira.

Além de incentivar o empreendedorismo negro feminino, o evento busca ampliar o debate sobre equidade racial, direitos das mulheres negras e o fortalecimento de iniciativas que promovam desenvolvimento social, econômico e cultural em Feira de Santana.

A iniciativa integra a programação do Julho das Pretas, celebrando o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

A idealização é da Associação Cultural Moviafro de Feira de Santana, com realização do Bloco Afro Cultural Império Africano.

“A comunidade está convidada a participar desse dia de formação, cultura, empreendedorismo e valorização das mulheres negras, fortalecendo o compromisso coletivo com a igualdade, a diversidade e a promoção da cultura afro-brasileira”, afirma Val Conceição, coordenador do Moviafro.

Será disponibilizado certificado com carga horária de 8 horas e as inscrições poderão ser feitas através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtjgNTAGp7aG_uNJEVx9pkktJ5r-T2vtlbMCDMatz3jqu82g/viewform.