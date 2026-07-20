Primeira medida do novo secretário de Mobilidade de Feira foi abrir comitê político

Suplente de vereador, ligado ao grupo do senador Angelo Coronel que é candidato à reeleição na chapa de ACM Neto, o novo secretário de Mobilidade Urbana de Feira de Santana, Jocivaldo Santana, assumiu a Secretaria há pouco menos de um mês e entre as primeiras ações divulgadas por ele foi a inauguração, no fim de semana passado, de um “escritório político” com o nome de “Casa do Povo”, instalado no bairro central do Caseb.

O “escritório” será “um local para o diálogo com a comunidade”, disse Josivaldo, que ofereceu um café da manhã a convidados, entre eles o candidato a deputado federal filho do senador, e do candidato a estadual, um ex-prefeito de São Gonçalo dos Campos. Segundo a organização do evento divulgou, mais de 500 pessoas presentes.

Nota da Redação:O Caseb é um bairro situado entre os dois eixos viários mais importantes de Feira: a Avenida João Durval Carneiro e o Anel de Contorno (Avenida Eduardo Fróes da Motta).