Avenida onde houve o “flagra da masturbação” é o paraíso das “reservas” de luxo em Feira

Cerca de uma dúzia de condomínios tipo luxo, estão distribuídos nos 1,5km da avenida Antônio Ribeiro Marques, onde aconteceu o “flagrante de masturbação”, provável crime de importunação sexual, em um dos condomínios dessa avenida.

A Antônio Ribeiro Marques é uma continuidade da Artêmia Pires, na zona leste de Feira de Santana, onde ocorre uma espécie de “boom” imobiliário há alguns anos, com grandes construtoras investindo em grandes áreas residenciais, além do Minha Casa, Minha Vida, com moradias populares.

O nome foi oficializado pelo Poder Público em 2018, através de projeto de lei de autoria do então vereador Rony, já falecido.

A avenida abrange um trecho que vai das proximidades dos loteamentos do SIM até a localidade do Registro. É lá onde estão as famosas “reservas”, casas de alto padrão que chegam a custar 4 milhões de reais. Buriti, Paraty, Camboriú, Ibirapuera, são nomes de “reservas” da avenida, condomínios onde tem academia, cabeleireiro,churrasqueira, garagem e mais uma série de itens relacionados em anúncios de vendas. Em um dos anúncios está o comentário de uma suposta cliente satisfeita: “aqui só mora gente de bem”.