Estudantes de 99 escolas municipais receberão vales-livros para a FLIFS

Noventa e nove escolas da rede pública municipal vai participar do 19° Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, a Flifs, com cada uma tendo direito a distribuir vales livros com 30 estudantes, no valor de 50 reais. O número de escolas participantes aumentou em 20 unidades em relação à Flifs do ano passado.

Para a participação, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de Feira de Santana abriu as inscrições para as escolas que estão sendo feitas até o próximo dia 26, domingo,.por meio do e-mail institucional.

Os professores da rede municipal, especialistas em educação e professores aposentados também receberão vale-livro no valor de R$ 80. O benefício destinado aos estudantes será pessoal, intransferível e válido exclusivamente no dia e horário da visita da respectiva unidade escolar, conforme cronograma definido pela Secretaria de Educação.

O dia e o turno da visita de cada escola selecionada serão definidos pela Secretaria de Educação, obedecendo à ordem de inscrição e ao limite de vagas disponíveis. As visitas das unidades escolares ocorrerão entre os dias 25 e 28 de agosto