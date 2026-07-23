Prefeitura de Feira pavimenta mais duas ruas do bairro da Brasília

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) da Prefeitura de Feira de Santana está pavimentando mais duas ruas do bairro Brasília: Rua Itaparica e a Rua Pilar do Sul.

No local, o prefeito José Ronaldo anunciou que o serviço na via, que liga as ruas Pedro Suzart e J. J. Lopes de Brito, no conjunto Jomafa, será totalmente concluído até esta sexta-feira (24).

Somente na Rua Pilar do Sul estão sendo pavimentados 4.402 metros quadrados com CBUQ, enquanto a Rua Itaparica teve mais 2.976 metros quadrados contemplados com pavimentação asfáltica.

Já na Rua Itaparica, os moradores também comemoram as obras de pavimentação asfáltica. O aposentado Antônio Barbosa recordou que o pedido de pavimentação da via foi feito há cerca de 15 dias e atendido rapidamente.

“O prefeito garantiu que iria realizar a pavimentação da rua e hoje o asfalto chegou a toda a via. É motivo de muita comemoração”, destacou.