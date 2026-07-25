Prefeito mostrou que apenas 1% dos pacientes atendidos em Feira vai para a regulação

Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com dados do primeiro semestre de 2026, apresentados pelo prefeito Zé Ronaldo, ontem, no programa radiofônico Bom Dia, Feira, aponta que quase 99% dos pacientes atendidos nas unidades analisadas foram conduzidos na própria rede municipal, sem necessidade de solicitação de regulação hospitalar. O levantamento mostrou que foram aproximadamente 150 mil atendimentos de urgência no semestre, com 1.606 solicitações de regulação. Isso representa uma taxa aproximada de 1,1%. “Em outras palavras, de cada 100 pacientes atendidos na urgência e emergência, cerca de 99 tiveram o cuidado conduzido dentro da própria rede municipal. ”

“São dados auditáveis por quem quiser auditar”, desafiou o Prefeito de Feira. Is números foram lidos durante resposta ao governo de Jerônimo, que atribui à infraestrutura de saúde municipal, os problemas na “fila da regulação”, jocosamente chamada também de “fila da morte”.

“Os números são frios, mas são exatos, auditáveis e revelam algo muito concreto”: representam o cuidado acontecendo na prática e a prioridade da gestão com uma saúde pública mais presente, organizada e próxima da população.” disse.

Ronaldo disse que as UPAs e policlínicas municipais funcionam 24 horas e exercem papel essencial na rede de urgência e emergência. Elas acolhem os pacientes, realizam classificação de risco, atendimento médico, procedimentos de enfermagem, medicações, exames, observação clínica e encaminhamento quando necessário. A regulação é acionada apenas quando há necessidade de retaguarda hospitalar ou serviço de maior complexidade.

Em Humildes, segundo os dados do n primeiro semestre, foram registrados 15.404 atendimentos médicos de urgência e 107 pacientes inseridos na regulação, o que representa uma taxa aproximada de apenas 0,7%. A unidade também registrou 17.622 acolhimentos com classificação de risco, 1.467 atendimentos de urgência com observação até 24 horas, 76.914 procedimentos de enfermagem, 14.955 atendimentos de profissionais de nível superior, 8.371 exames laboratoriais e 757 eletrocardiogramas.

Além da constatação da resolutividade do sistema de saúde do município, a produção assistencial reforça a dimensão da rede. Uma das bases consolidadas do semestre registra 321.401 procedimentos, com média de 53.567 por mês e 1.786 por dia. Entre eles estão 40.466 acolhimentos com classificação de risco, 38.799 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento, 5.139 atendimentos de urgência com observação até 24 horas e 158.915 atendimentos de enfermagem.

O levantamento também demonstra a importância do apoio diagnóstico dentro da própria rede. No semestre, foram registrados 29.971 exames laboratoriais, 2.926 exames radiológicos, 2.567 eletrocardiogramas e 611 ultrassonografias na base analisada. Esses serviços ajudam a esclarecer diagnósticos, orientar condutas e evitar encaminhamentos desnecessários para unidades hospitalares de maior complexidade.

Outro ponto relevante é que o financiamento das policlínicas municipais tem sido realizado 100% com recursos próprios do Município. Na prática, Feira de Santana mantém, com o Tesouro Municipal, uma rede 24 horas que atende não apenas moradores da cidade, mas também registra atendimentos de pacientes de outros municípios, tanto na urgência e emergência quanto na rede ambulatorial, com consultas e exames.

Essa realidade reforça o papel regional de Feira de Santana na saúde pública da Bahia. O município sustenta uma estrutura própria que absorve grande volume de atendimentos, reduz deslocamentos desnecessários, evita sobrecarga hospitalar e garante cuidado perto de casa para a maioria dos pacientes.

De forma complementar, Feira também mantém um hospital municipal especializado materno-infantil, o Hospital Inácia Pinto dos Santos, mais conhecido como Hospital da Mulher. A unidade oferece maternidade, leitos de UTI neonatal, centro obstétrico, centro cirúrgico, ambulatórios de especialidades e cirurgia eletiva, consolidando-se como uma das principais referências públicas na assistência materno-infantil da Bahia. Mais de 85% do custeio da unidade é garantido pelo Tesouro Municipal, mesmo com atendimento a pacientes de diversos municípios da macrorregião Centro-Leste. O Hospital da Mulher é reconhecido como a das unidade que mais realiza parto na Bahia, o que posiciona Feira de Santana como referência em saúde pública no estado.

Esse movimento de fortalecimento da rede não está parado. Em julho deste ano, A Prefeitura de Feira inaugurou a UPA de Humildes, ampliando a assistência 24 horas nos distritos. Ao mesmo tempo, avança com a licitação do novo Hospital Municipal, de perfil geral, que será o segundo hospital municipal da cidade, ao lado do Hospital da Mulher. A iniciativa reforça o planejamento da gestão para ampliar a capacidade assistencial própria e consolidar Feira como uma das principais referências em saúde pública do país.

“Feira não apenas atende muito. Feira resolve muito. Quando olhamos os dados, percebemos que a grande maioria dos pacientes é acolhida, avaliada e conduzida dentro da própria rede municipal. A regulação é acionada quando há necessidade de retaguarda hospitalar, mas isso representa uma pequena parcela diante do volume total de atendimentos. Esses números são frios, mas são exatos, auditáveis e mostram o cuidado acontecendo todos os dias”, destacou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos.

O prefeito José Ronaldo ressaltou que os dados refletem o compromisso da gestão com uma saúde mais próxima da população. “Nosso trabalho é fortalecer a rede, ampliar o cuidado e garantir que as pessoas tenham atendimento perto de casa. Feira faz um grande esforço com recursos próprios para manter unidades funcionando 24 horas, atendendo milhares de pessoas e resolvendo a maior parte dos casos na própria rede. E seguimos avançando, com novas entregas e projetos estruturantes para ampliar ainda mais a saúde pública municipal”, afirmou.

A SMS destaca que o levantamento é preliminar e segue em fase de consolidação permanente, como parte do monitoramento da produção assistencial da rede. Os dados revelam a grandeza da saúde municipal e seu papel estratégico para reduzir deslocamentos desnecessários, evitar sobrecarga hospitalar e garantir cuidado contínuo à população.

Com unidades funcionando 24 horas, distribuídas em diferentes regiões do município e também nos distritos, Feira de Santana consolida uma rede de urgência e emergência que atende em grande escala, organiza o fluxo por classificação de risco, realiza milhares de procedimentos diariamente e mantém o paciente assistido até o desfecho adequado.

Foto : Jorge Magalhães e Renata Leite