Número de eleitores indígenas na Bahia chega a quase 11 mil

Com a atualização do perfil do eleitorado de 2026, divulgada pelo Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) identificou um crescimento significativo no número de eleitoras e eleitores que informaram dados de cor/raça e etnia em comparação com as Eleições Municipais de 2024. Entre o eleitorado baiano, 1.261.113 pessoas (11,14%) se autodeclararam pardas em 2026, ante 727.601 (6,45%) em 2024. O aumento foi de 533.512 eleitores(as), o que representa um crescimento de 73,3%.

Na Bahia, também houve crescimento entre as pessoas que se autodeclararam pretas. O número passou de 283.567 (2,51%), em 2024, para 496.424 (4,38%) em 2026, um acréscimo de 212.857 eleitores(as), equivalente a 75,1%.

O número de eleitoras e eleitores indígenas também cresceu. Em 2026, foram registrados 10.929 eleitores(as) (0,10%), contra 6.740 (0,06%) em 2024, representando um crescimento de 4.189 pessoas (62,2%).

Já o eleitorado quilombola passou de 15.363 pessoas (0,14%), em 2024, para 26.850 (0,24%) em 2026, um aumento de 11.487 eleitores(as), correspondente a 74,8%.

Gênero, faixa etária e grau de instrução

A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país. As mulheres representam 53% do eleitorado (5.973.523 eleitoras), enquanto os homens correspondem a 47% (5.347.433 eleitores). A faixa etária com maior concentração de eleitoras e eleitores é a de 40 a 44 anos, com 1.207.620 pessoas, o equivalente a 10,67% do eleitorado apto a votar.

Quanto ao grau de escolaridade, predominam as pessoas com Ensino Médio completo, que somam 3.158.410 eleitoras e eleitores (27,9%). Em seguida, aparecem aquelas com Ensino Fundamental incompleto, com 2.477.771 (21,89%), e Ensino Médio incompleto, com 2.016.068 (17,81%).

Voto facultativo

Segundo o Portal de Estatísticas do TSE, o número de eleitoras e eleitores com direito ao voto facultativo aumentou em relação a 2024. Naquele ano, esse grupo era composto por 1.535.782 pessoas, enquanto, em 2026, passou para 1.593.951, um aumento de 58.169 eleitores (3,79%).

De acordo com o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), o voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas.

Atualmente, o estado conta com 11.321.005 eleitoras e eleitores aptos ao voto, distribuídos em 417 municípios, 199 zonas eleitorais, 9.308 locais de votação e 37.931 seções eleitorais. Em 2024, o estado possuía 11.283.507 eleitoras e eleitores, o que representa um acréscimo de 37.498 pessoas (0,33%).

Perfil do eleitorado apto a votar em Salvador – Comparativo entre 2024 e 2026

Indicador 2026 (Quantidade) 2026 (%) 2024 (Quantidade) 2024 (%) Eleitorado apto 1.951.716 — 1.969.757 – Pessoas pardas 134.288 6,88% 55.502 2,82% Pessoas pretas 98.818 5,06% 44.325 2,25% Pessoas quilombolas 625 0,03% 250 0,01% Pessoas indígenas 297 0,02% 122 0,01% Mulheres 1.082.642 55,47% 1.086.839 55,18% Homens 869.074 44,53% 882.918 44,82% Faixa etária predominante 45 a 49 anos (219.815) 11,26% 40 a 44 anos (234.731) 11,92% Escolaridade predominante Ensino Médio completo (722.081) 37,00% Ensino Médio completo (720.268) 36,57% Voto facultativo 16,17 e a partir dos 70 anos (205.811) 10,55% 16,17 e a partir dos 70 anos (175.361) 8,90%