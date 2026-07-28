Frase de Caiado prometendo “alforria” ao povo baiano deu munição para Jerônimo atacar ACM Neto

“Com Caiado e ACM eleitos, o povo baiano vai se sentir alforriado”, disse o candidato a Presidente pelo PSD, Ronaldo Caiado A frase deu munição ao governador Jerônimo para atacar o conservadorismo elitista do seu opositor no Estado, ACM Neto. Jerônimo gravou um vídeo sobre a frase infeliz de Caiado: “Aprenda a respeitar a Bahia e os baianos, coisa que você não vai aprender com seu amigo ACM Neto”. Jerônimo ressaltou que estava respondendo não apenas como governador, mas como cidadão baiano descendente de escravizados e indígenas.

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