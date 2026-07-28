Universitários têm até 31 de agosto para revalidar Cartão Via Feira

A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), alerta os estudantes universitários sobre o prazo para a revalidação do Cartão Via Feira Estudante. O procedimento, referente ao segundo semestre letivo de 2026.2, deve ser realizado até o dia 31 de agosto, exclusivamente pela internet, sem qualquer cobrança de taxa.

O benefício é destinado aos alunos de instituições públicas e privadas de ensino superior que utilizam o transporte coletivo urbano no município. A atualização cadastral é obrigatória para garantir a continuidade do desconto na tarifa.

Para efetuar a revalidação, o estudante deve acessar o site oficial viafeira.com.br, possuir um e-mail válido e anexar a documentação exigida em formato PDF ou imagem. O estudante realiza o envio do atestado de matrícula atualizado, emitido há no máximo 30 dias; carteira de identidade e CPF; Comprovante de residência; Fotografia recente.

A revalidação é totalmente online. Basta acessar o site, encaminhar a documentação e aguardar a validação. É um procedimento rápido, prático e seguro. É fundamental que os universitários realizem o processo dentro do prazo para evitar a suspensão temporária do benefício.

A Semob informa que o estudante que não regularizar a situação até o prazo estabelecido ficará impossibilitado de adquirir novos créditos com o valor de meia-tarifa. Caso a revalidação seja feita após o dia 31 de agosto, o desconto só voltará a ser concedido após a análise e aprovação do cadastro.

O passo a passo detalhado para a revalidação, bem como as orientações para quem vai solicitar o cartão pela primeira vez, estão disponíveis no portal www.viafeira.com.br