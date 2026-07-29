De oito candidatos a deputado “de Feira”, apenas Jhônatas se autodeclara preto

De oito dos principais (em termos eleitorais e de visibilidade) candidatos a deputado, ligados a Feira, este ano, apenas o ex-vereador Jhônatas Monteiro, do PSOL, se autodeclara preto. Os outros sete (veja abaixo) se autodeclararam brancos ou pardos na ficha de candidatura do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Conforme a classificação oficial do IBGE e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE/TRE-BA), com base no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), a população negra é composta pela soma das autodeclarações nas categorias Preta e Parda.

O deputado federal Zé Neto (PT), candidato à reeleição, se autodeclarou na última eleição como branco. O mesmo fizeram os deputdos estaduais Angelo Almeida (PSB), José de Arimatéia (Republicanos) e Robson Almeida (PT).

Os pardos são: o deputado Binho Galinha, o empresário Zé Chico (União Brasil) e o ex-prefeito de Feira, Colbert Filho (PSDB)

Na Câmara de Vereadores de Feira, tomando como base a soma de pretos e pardos, foram dezessete pessoas negras eleitas em 2024 Mas apenas três se autodeclaram pretas: Silvio Dias , Gean Caverna (que assumiu recentemente) e Eli Ribeiro, se declararam como pretos.