Área para empreendimento no Jacuipe são 260m² próximos a condomínio de luxo

O terreno destinado para a construção do equipamento náutico às margens do Rio Jacuípe, em Feira, apresentado ontem no Paço Municipal pelo prefeito Zé Ronaldo e secretários, tem uma área 260 mil metros quadrados, pertence ao Município, e está situado próximo ao condomínio Alphaville.

A estrutura foi projetada para abrigar atividades esportivas, eventos e um setor gastronômico, além de servir como atrativo para a chegada de novos hotéis e serviços privados. A área náutica contará com marina para barcos de pequeno e médio porte, píer flutuante, atracadouro, garagem náutica e três estacionamentos ecológicos.

O projeto inclui um setor esportivo e de convivência com quadras de esportes de areia, tênis de praia, campo gramado, pista de corrida e decks voltados para a contemplação da natureza local. Para os eventos culturais, haverá uma arena multiuso projetada estrategicamente em um ponto isolado para não perturbar as áreas residenciais próximas.

O modelo de gestão será feito por meio de uma concessão simples, que garantirá o retorno dos valores investidos ao município, assegurando o acesso gratuito da população ao parque.