Novo estúdio da TV Feira possibilitará mais de 12h de programação diária

Primeira TV pública da cidade, afiliada da TV Brasil em Feira de Santana e órgão de comunicação da Prefeitura, a TV Feira dá mais um importante passo em seu projeto de modernização com a inauguração do novo estúdio, no final da tarde desta sexta-feira (31). O equipamento, instalado na Avenida Sampaio, 344, Centro, se prepara para, em breve, transmitir 12h30min de programação diária.

A inauguração do novo estúdio marca o aniversário de 4 anos de implantação da TV Feira, emissora pública de televisão que opera no canal 2.1 e também no YouTube. “Estamos muito felizes com a iniciativa por ver a TV sempre se modernizando e cumprindo seu papel de produzir conteúdos para bem informar a população feirense e regional”, afirmou o prefeito Zé Ronaldo, ao descerrar a placa inaugural do novo espaço, ao lado do secretário de Comunicação, Joilton Freitas.

Para o secretário, que também é superintendente interino da TV Feira Canal 2.1, a conquista da nova estrutura do estúdio da TV representa um importante passo para a modernização do veículo de comunicação e da aproximação com seu público, possibilitando uma programação mais moderna e dinâmica.

A TV Feira cumpre a missão de oferecer informação, cultura e entretenimento com foco na pluralidade, democracia e cidadania. Atinge mais de 700 mil telespectadores na região. Conta com uma programação diária englobando temas como direito, educação, cultura, empreendedorismo, esporte, culinária e também o universo feminino.

O coordenador da TV Feira, Rafael Leal, reforça o compromisso da emissora com o telespectador regional. Observa que a iniciativa proporciona mais estabilidade na programação diária, aproxima mais o telespectador da emissora e também viabiliza uma melhor produção de programas. “Nosso próximo passo será a mudança nos nossos modelos de programa, saindo dos podcasts de alguns programas para bate-papo em sala, que aproxima mais as pessoas, em um ambiente moderno, proporcionando o clima como se fosse na sala de sua própria casa”, frisou.

Atualmente, a TV Feira apresenta programação diária vespertina, com apresentação de jornal das 18h às 18h30min.

“Com o novo estúdio, com uma nova e moderna identidade visual, vamos ter programação ao vivo, além das que já fazemos durante os principais eventos da cidade, como Micareta, São João e São Pedro, Expofeira e aniversário da cidade, transmitindo para toda a região”, destacou Rafael Leal.

Foto: Washington Nery