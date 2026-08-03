Pauta ecológica importante na sessão de reabertura da Câmara de Feira

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana reabre as suas sessões ordinárias nesta terça-feira,4, com um projeto de lei de grande importância para o meio ambiente: a instalação de ecobarreiras nos corpos hídricos doMunicípio para contenção de resíduos

sólidos flutuantes.

Pelo projeto de lei, de autoria do vereador presidente da Câmara, Marcos Lima, caberá a estudos técnicos definir as áreas prioritárias para instalação das ecobarreiras. Na cidade existem diversos riachos em situação de poluição, e três rios importantes correm em território feirense : Jacuípe, Subaé e Pojuca.

O projeto abre também possibilidade da Prefeitura fazer convênio s, parcerias ou termos de cooperação com universidades, escolas, organizações da sociedade civil, associações comunitárias, cooperativas de catadores e instituições públicas ou privadas.

As ecobarreiras são estruturas flutuantes e sustentáveis instaladas transversalmente em rios, riachos ou canais urbanos para reter resíduos sólidos flutuantes (como garrafas PET, embalagens, sacolas e isopor) carregados pelas correntes. O descarte irregular de resíduos em rios, riachos, lagoas, canais e demais cursos d’água constitui um dos principais problemas ambientais enfrentados nas áreas urbanas.