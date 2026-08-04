Jerônimo carimba ACM Neto como bolsonarista: “o boné dele é dos EUA”

O governador Jerônimo Rodrigues, em sabatina na Tv. Aratu, hoje à tarde, “carimbou” o seu opositor ao governo do Estado, ACM Neto, como um “bolsonarista”, completando: “o boné dele é o boné dos Estados Unidos”. O candidato do União Brasil, no entanto, tem afirmado que apoia Ronaldo Caiado para a Presidência da República.

A sabatina durou cerca de uma hora e teve a participação, em estúdio, de jornalistas convidados, como Levi Vasconcelos (A Tarde) e João Carlos Pitombo, da Folha de São Paulo.

Segurança Pública e Saúde foram os temas que tomaram o maior tempo das falas, mas o governador também foi questionado sobre a Ponte Salvador Itaparica e sua relação com os Prefeitos.

Feira de Santana entrou na fala de Jerônimo, em resposta sobre a regulação, quando ele reiterou que o Governo da Bahia vai ajudar, co-financiar, a construção do Hospital Municipal.