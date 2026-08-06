Fracasso na Educação: IDEB 2025 de Feira fica abaixo da média nacional e baiana

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB 2025) mostram o fracasso da política educacional adotada pelo Governo do Municipio. O índice geral continua abaixo da média nacional e baiana e, pior, na avaliação sobre os últimos anos (do 6° ao 9°) caiu 1 ponto em relação a 2023.

Embora o governo municipal tenha comemorado a elevação de ponto quando se trata dos primeiros anos do fundamental (1° ao 5°) a variação é ínfima, de apenas 0,5.

Municípios menores da região, como Conceição da Feira, mostraram mais competência. E Feira da Mata, um minúsculo município baiano, superou os números de Feira. (Veja tabela).