Lei Maria da Penha: mais de 500 Medidas Protetivas de Urgência foram concedidas em Feira este ano

Somente no período de 1º de janeiro a 2 de junho, este ano, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana proferiu 36 sentenças condenatórias e concedeu 550 Medidas Protetivas de Urgência. Significa uma média de mais de 100 medidas por mês, o que dá uma dimensão assustadora ao problema da violência contra a mulher. Nesse mesmo período, 36 sentenças condenatórias, abrangendo desde lesões corporais e cárcere privado até ameaças e perseguição.Os dados são do Tribunal de Justiça da Bahia.

Devido ao expressivo número de processos com base na Leu Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), cerda de 5 mil, o TJBA oficializou a ampliação da estrutura no município com a criação e instalação da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,