Soprano de origem quilombola estreia com a Orquestra Sinfônica da Bahia

Após uma temporada de aperfeiçoamento artístico na Academia da Ópera de Paris, prestigiosas instituições de formação lírica do mundo, a soprano Lorena Pires retorna ao Brasil para um concerto gratuito, no domingo,9: sua estreia como solista da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), às 11 horas, no Santuário Nossa Senhora de Fátima (igreja do colégio Antônio Vieira, no Garcia), sob regência de Carlos Prazeres.

Filha de uma família originária de comunidades quilombolas do extremo sul baiano, entre Vila Joazeiro, Helvécia e Posto da Mata, Lorena mantém uma profunda ligação afetiva e familiar com o estado, e afirma que cantar na Bahia representa um reencontro com suas próprias raízes.

Estar aqui é sempre uma emoção muito grande. A Bahia é parte da minha história e da história da minha família. Fazer minha estreia com a Orquestra Sinfônica da Bahia é a realização de um sonho. Eu já estava contando os dias para esse concerto acontecer”, revela.

Reconhecida por sua atuação em prol da ampliação da representatividade negra na música de concerto, Lorena vive um momento de projeção internacional. Neste ano, tornou-se a primeira brasileira a integrar a Academia da Ópera de Paris, onde aperfeiçoa sua formação artística e participa de produções ao lado de alguns dos principais profissionais da cena lírica europeia. O concerto na capital baiana será seu primeiro compromisso artístico no Brasil desde o início dessa temporada na França.

Para a soprano, o retorno ao país ganha um significado ainda mais especial por acontecer na capital baiana. “Sempre existe uma emoção diferente quando a gente canta no Brasil, mas agora é ainda mais especial porque é em Salvador. Voltar para cá para fazer música, cantar pela primeira vez com a Orquestra Sinfônica da Bahia e encontrar o público baiano depois desses meses na França é um momento muito bonito da minha trajetória”, celebra Lorena.

A solista ainda destaca a admiração pelo trabalho desenvolvido pela OSBA, considerada por ela uma referência nacional pela qualidade artística e pela construção de repertórios. “Tenho muita admiração pelo trabalho da Orquestra Sinfônica da Bahia. É uma referência de verdade para o país. Estou muito feliz por viver esse encontro com os músicos da orquestra e com o público baiano, trazendo um pouco do que tenho aprendido na França e compartilhando esse momento tão importante da minha formação.”

Para o concerto deste domingo, a expectativa é de uma apresentação marcada pela emoção. “Espero que as pessoas gostem do concerto, que se divirtam, riam e se emocionem. O repertório está muito bonito e eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Contando os dias para subir nesse palco”, conclui.

A apresentação marca o encontro entre uma das vozes brasileiras mais promissoras da nova geração da música de concerto e uma das principais orquestras do país, em uma noite que celebra talento, pertencimento e a força da música como ponte entre diferentes trajetórias.

O concerto integra a Série Manuel Inácio da Costa, que leva espetáculos clássicos da OSBA a igrejas soteropolitanas