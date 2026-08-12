Apagão no Aeroporto e trânsito da BR-324 impedem ACM de chegar a Feira, justificou Zé Ronaldo

“Quando o avião se preparava para descer no Aeroporto de Feira, as luzes se apagaram“. Uma voz no vídeo (veja abaixo) emite uma expressão de surpresa: “Eita!” Zé Ronaldo falou à plateia que aguardava o candidato do União Brasil ao governo da Bahia para um ‘Encontro com a Juventude de Feira”. Mas o aviso, segundo ele a pedido do próprio ACM, não ficou apenas nesse fato que, anunciado como foi, pareceu indicar uma “sabotagem” ou incompetência técnica do equipamento. O Prefeito de Feira foi adiante: “ele podia vir de carro, mas todo mundo sabe como é que está essa estrada…”

O evento iria acontecer no Ária Hall e foi anunciado como um encontro da Juventude feirense. Não foram divulgados mais detalhes do episódio do aeroporto e até agora nenhum órgão aeroviário se manifestou sobre o súbito “apagão” .