/ Publicado em Destaques, Política

Apagão no Aeroporto e trânsito da BR-324 impedem ACM de chegar a Feira, justificou Zé Ronaldo

Publicidade

Quando o avião se preparava para descer no Aeroporto de Feira, as luzes se apagaram“. Uma voz no vídeo (veja abaixo) emite uma expressão de surpresa: “Eita!” Zé Ronaldo falou  à plateia que aguardava o candidato do União Brasil ao governo da Bahia para um ‘Encontro com a Juventude de Feira”. Mas o aviso, segundo ele a pedido do próprio ACM, não ficou apenas nesse fato que, anunciado como foi, pareceu indicar uma  “sabotagem” ou incompetência técnica do equipamento. O Prefeito de Feira foi adiante: “ele podia vir de carro, mas todo mundo sabe como é que está essa estrada…”

O evento iria acontecer no Ária Hall e foi anunciado como um encontro da Juventude feirense.  Não foram divulgados mais detalhes do episódio do aeroporto e até agora nenhum órgão aeroviário se manifestou sobre o súbito “apagão” .

 

1 Comentário para " Apagão no Aeroporto e trânsito da BR-324 impedem ACM de chegar a Feira, justificou Zé Ronaldo”

  1. Apagão no Aeroporto e trânsito da BR-324 impedem ACM de chegar a Feira, justificou Zé Ronaldo – News Conect Inteligencia Digital diz:Responder
    12/08/2026 at 23:52

    […] 🔗 Ler matéria original […]

Deixe um comentário