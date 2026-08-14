Justiça no Piauí usa I.A em defesa da mulher e ganha prêmio do Superior Tribunal Militar

JuLIA Sentinela é uma ferramenta de inteligência artificial do Tribunal de Justiça do Piauí que permite a mulheres pedir medidas protetivas de urgência direto pelo WhatsApp, sem precisar ir à delegacia ou ter advogado. Ela ganhou o primeiro lugar no 1° Prêmio Paulo Bonavides instituído pelo Superior Tribunal Militar “para reconhecer projetos, pesquisas e práticas voltadas ao fortalecimento da cidadania, da inovação e da efetivação dos direitos fundamentais.” O TSM é presidido atualmente por uma mulher, Maria Elizabeth Rocha.(foto)

O serviço usa conversas simples no WhatsApp. A inteligência artificial faz perguntas para entender o caso de violência.O sistema ajuda a preencher dados de risco da vítima e do agressor e o pedido vai direto para a Justiça de forma rápida.

O STM recebeu cerca de 90 trabalhos de participantes de diferentes áreas do sistema de Justiça, da academia e da sociedade civil, originários de diversas regiões do país.

Os vencedores dos três primeiros lugares receberão a premiação em dinheiro nos valores de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. Ao todo, 19 trabalhos foram premiados com a classificação em primeiro, segundo e terceiro lugares nas cinco categorias da premiação – em uma das categorias houve empate para quatro projetos, de acordo com a decisão da Comissão Avaliadora.

Além dos premiados, mais de 30 iniciativas receberam menção honrosa em reconhecimento à relevância, qualidade técnica e potencial de impacto social.

PAULO BONAVIDES – professor Paulo Bonavides (1925–2020), foi um dos mais importantes juristas brasileiros e uma das maiores referências do Direito Constitucional no país. Professor emérito da Universidade Federal do Ceará (UFC), dedicou sua trajetória acadêmica e intelectual ao estudo da Constituição, da democracia, dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Autor de obras clássicas, como Curso de Direito Constitucional, exerceu profunda influência na formação de gerações de juristas, magistrados e pesquisadores.

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