Campanha de Jerônimo calcula “mais de 330” prefeitos apoiando a reeleição

A assessoria do governador Jerônimo estima que quase 80% dos prefeitos dos municípios baianos estavam em Salvador, ontem, três dias depois que começou oficialmente a Campanha. Eles se reuniram reuniram-se na quarta-feira (19) para declarar apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O encontro reuniu a chapa completa do campo governista: além do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues, participaram o vice-governador e candidato à reeleição Geraldo Júnior e os candidatos ao Senado Federal Jaques Wagner e Rui Costa.

O tom foi dado pelo prefeito de Itajuípe, Léo da Capoeira, que convocou os colegas ao engajamento direto. “É muito importante que nós nos engajemos, que a gente vá para cima dessa eleição para poder fortalecer, porque nas cidades acontece, mas essa relação é importantíssima. E é por isso que nós, prefeitos, estamos aqui para declarar e apoiar e entrar de cabeça nessa campanha do nosso governador Jerônimo”, afirmou. Para o gestor, a relação do governador com os municípios é o principal ativo da candidatura. “O governador Jerônimo mais do que provou: gosta de gente, gosta de cuidar de gente e gosta dos municípios”, completou.

A mobilização foi reforçada por prefeitas de municípios do interior, que ligaram o apoio às obras em andamento nas cidades. Daiane Severina, de Várzea Nova, colocou os gestores à disposição da campanha. “Estamos aqui para dizer que o governador pode contar conosco, prefeitas, com nossos municípios e com mais de 300 municípios”, afirmou. Ela citou o ritmo de intervenções no próprio município como resultado da parceria com o Estado. “Só em Várzea Nova, que é uma cidade pequena, lá está sendo um canteiro de obras. E tudo isso a gente agradece e tem a mão do nosso governador Jerônimo”, disse.

Já a prefeita de Boninal, Celeste Augusta, defendeu a continuidade do trabalho. “Boninal está com Jerônimo. É um canteiro de obras nunca visto na nossa cidade, uma verdadeira transformação que Jerônimo tem feito no nosso município”, afirmou.

O volume de adesões tem peso direto na disputa. Prefeitos e prefeitas controlam a capilaridade da campanha nos territórios, onde obras, programas e investimentos do Governo do Estado chegam à população. Ao vincular o apoio a resultados concretos nos municípios, os gestores sinalizam que a base municipalista será estruturante na estratégia de Jerônimo nas diferentes regiões da Bahia.

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