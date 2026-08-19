Curso de História da UEFS encerra nesta quinta-feira programação dos 40 anos

O curso de História da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) celebra 40 anos de fundação. Uma comemoração especial começou dia 18 e vai até esta quinta-feira, 20. Veja programação.

Iniciada em julho de 1986, a graduação acumula quatro décadas de forte atuação na redemocratização, no ensino público e na pesquisa na Bahia.

Criado em julho de 1986, no contexto histórico de redemocratização do país, formou gerações de historiadores, professores e pesquisadores na região de Feira de Santana.

Debates, mesas-redondas e eventos culturais refletira, durante esses dias, a história da graduação e sua importância social.