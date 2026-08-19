Galeguinho joga “bomba” no governo de Feira e Zé Ronaldo reage: irresponsabilidade!

A “bomba” que o vereador Galeguinho SPA (UB) jogou no governo de Zé Ronaldo em Feira, levantando suspeitas sobre corrupção de fiscais de obras para liberar alvarás teve uma reação imediata da Secretaria de Obras, que distribuiu nota pública e em coletiva no Paço, hoje à tarde, Zé Ronaldo disparou contra a denuncia, “apresentada sem dizer os nomes, o que eu considero uma irresponsabilidade!” engrossou a voz.

O Prefeito disse que já autorizou a abertura de um processo e que, caso sejam identificados os fiscais, ele terão amplo direito à defesa e se forem culpado, serão demitidos. O procurador-geral do Município, Guga Leal, estava presente.

Segundo o vereador, que é do mesmo partido do Prefeito, o União Brasil, empresários e profissionais da construção civil estariam enfrentando dificuldades e demora na tramitação de documentos. Galeguinho afirmou que, além das taxas oficiais, haveria casos em que fiscais exigiriam valores adicionais para facilitar fiscalizações ou acelerar processos.

“Você paga o tributo correto, normal, exigido pela prefeitura, e ainda tem que dar dinheiro para alguém poder utilizar esse processo. Isso é propina, é crime”, declarou.