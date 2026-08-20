Prefeitura de Feira coloca transporte gratuito para o público do FLIFS

O 19º Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (FLIFS) terá transporte gratuito para o público durante todos os seis dias de programação . A iniciativa conjunta com a Prefeitura Municipal garante que moradores de diferentes bairros possam se deslocar com tranquilidade até o novo endereço do evento, o Centro de Convenções de Feira de Santana, localizado na Rua Tupinambás, 69, no bairro São João (Próximo ao Boulevard Shopping).

Ônibus exclusivos sairão do Terminal Central em direção ao Centro de Convenções, com retorno garantido ao ponto de partida. As saídas ocorrem em horários alternados entre os dois pontos, de acordo com a seguinte programação:

*Terça a quinta-feira (25 a 27/08)*

Terminal Central: 16h, 17h, 18h, 19h, 20h e 21h

Centro de Convenções: 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30

*Sexta e sábado (28 e 29/08)*

Terminal Central: 16h, 17h, 18h, 19h, 20h e 21h

Centro de Convenções: 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 22h

*Domingo (30/08)*

Terminal Central: 14h, 15h, 16h e 17h

Centro de Convenções: 14h30, 15h30, 16h30 e 18h

A operação terá saídas alternadas entre os dois pontos, com veículos saindo do Terminal Central em direção ao festival. Para mais informações sobre horários e itinerários, os aplicativos SIU Mobile e Cittamobi estão disponíveis para consulta.

O FLIFS 2026 acontece de 25 a 30 de agosto, no Centro de Convenções de Feira de Santana, com entrada gratuita e programação diversificada que inclui conversas com escritores, mesas literárias, shows musicais, lançamentos de livros e espaços dedicados ao público infantil e jovem .