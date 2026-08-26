Prefeitura de Feira abre licitação para barracas padronizadas para feiras livres

A Prefeitura de Feira de Santana abriu licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento de barracas padronizadas destinadas às feiras livres do município. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o ordenamento urbano e a modernização do comércio popular.

O processo licitatório é o de nº 60-2026-16L, na modalidade Pregão Eletrônico nº 60-2026-PE, com critério de julgamento pelo menor preço global.

A sessão pública está marcada para o dia 11 de setembro de 2026, às 8h30. Empresas interessadas em participar devem consultar o edital e demais informações no Portal de Compras Públicas.

Informações adicionais podem ser obtidas no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, localizado na Avenida Sampaio, nº 344, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone para esclarecimentos é (75) 3617-0682.

Fotos: Jorge Magalhães- Imagens Ilustrativas