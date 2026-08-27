Caixa D’água do Tomba, vedete visual do FLIFS; escultura no estande da Seduc é de material reciclável

O artista plástico Sidarta Setúbal utilizou a imagem da caixa d’água para colocar um “ponto no i” da marca da ‘Flifs’, o Festival Literário de Feira, inspirando a programação visual de grande parte dos estandes do evento, com destaque para o da Secretaria Municipal de Educação (Seduc) onde está uma escultura desse símbolo feirense feito com materiais recicláveis.

“Se a gente trabalha nas escolas com o discurso da preservação da natureza, da consciência ecológica e do uso de materiais recicláveis, também quisemos trazer esse princípio para um dos eventos de maior visibilidade da Secretaria de Educação. Se defendemos essa ideia no cotidiano, nossas práticas de produção de eventos também precisam acompanhar esse compromisso com a ecologia e a consciência ambiental”, explica o secretário Pablo Roberto.

A escolha também se concretiza na própria composição do estande. Entre os materiais utilizados está o Exaprint, estrutura em formato de colmeia empregada na produção de painéis e outros elementos do espaço. A utilização do material contribui para uma montagem diferenciada e reforça a possibilidade de reaproveitamento após o evento

A iniciativa da Secretaria acompanha ainda o conceito da 19ª edição do FLIFS, “Feira é o Mundo”, ao inserir, dentro da programação cultural, uma experiência que também apresenta ao público outras formas de utilização dos materiais. A proposta amplia a participação da Educação no festival e demonstra como princípios trabalhados nas escolas podem estar presentes em diferentes contextos.

O FLIFS 2026 acontece gratuitamente até o próximo dia 30, no Centro de Convenções de Feira de Santana, com uma programação que reúne literatura, música, teatro, cultura popular, oficinas e outras atividades abertas ao público.

Fotos: Nara Cortez/Secom.FSA