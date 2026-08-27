Poeta Manoel Cavalcante no FLIFS aproxima duas Princesas sertanejas

O Festival Literário de Feira de Santana aproximou duas “cidades princesas” do sertão nordestino, com a presença, ontem, do poeta cordelista de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Manoel Cavalcante. No Rio Grande do Norte a cidade de Pau dos Ferros, como feira de Santana, também é “Princesa”, a “Princesinha do Oeste”.
Natural de Pau dos Ferros, e cordelista desde os sete anos, o escritor é autor de 20 livros de cordel e poesia popular e de mais de 25 folhetos. Sua produção já foi reconhecida com mais de 150 premiações em concursos literários no Brasil, além de alcançar leitores de diferentes estados brasileiros por meio de escolas e projetos de incentivo à leitura.
”Minha identidade como cordelista nasceu na infância, quando meu avô fazia cantoria na casa dele. Isso me fez apaixonar pelo cordel. É uma linguagem acessível, que gera identificação e fala com toda a comunidade. Com ele, posso contar histórias de pessoas reais, da vida real”, afirmou Manoel Cavalcante
O segundo dia do FLIFS também foi marcado pela presença de Bule-Bule, um dos nomes de destaque da cultura popular baiana. Repentista, poeta e músico, ele levou ao festival uma arte construída a partir da criatividade, do repertório e da capacidade de improvisação, em que cada apresentação pode assumir caminhos diferentes a partir da interação com o público.
”Fazer repente é preservar a cultura, o Nordeste e valorizar a cultura popular. O repente representa também o diálogo com as novas gerações, para que conheçam as diversas formas de literatura”, afirmou o repentista.
O dia terminou com música e celebração. Asa Filho, Dionorina e convidados subiram ao palco para encerrar a programação, levando ao público a força da música e da cultura baiana e ampliando o diálogo entre literatura, arte e identidade cultural.
*Sobre o FLIFS* – O Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (FLIFS), reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, é realizado anualmente desde 2007, promove o livro, a leitura e as diversas manifestações culturais, com destaque para a formação de novas gerações de leitores, contação de histórias, cordel, oficinas, lançamentos de livros e apresentações musicais. O FLIFS foi a primeira feira literária da Bahia e completa 19 anos de história em 2026. A realização é da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e do Sesc Feira de Santana. A organização conta com a parceria da Arquidiocese de Feira de Santana, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Secretaria Estadual de Educação (NTE 19), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Feira. O patrocínio é da Câmara Municipal de Feira de Santana e da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O apoio é da Fundação Pedro Calmon e do Estado da Bahia.