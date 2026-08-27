Prefeitura de Feira abre mais vagas para nutricionistas, pedagogos e psicólogos

Fica ampliado o quantitativo de vagas no Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal, constante no Anexo I da Lei Complementar Nº 01/1994, para os seguintes cargos: I – Nutricionista (Código 416): de 06 (seis) para 16 (dezesseis) vagas; II – Pedagogo (Código 443): de 20 (vinte) para 26 (vinte e seis) vagas, III – Psicólogo (Código 420): de 15 (vinte) para 45 (quarenta e cinco) vagas.

É o que diz o artigo 2 do projeto de lei que altera a Lei Complementar Nº 01/1994, do Poder Executivo que será votado hoje em segunda discussão, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Feira, nesta quinta-feira, 27