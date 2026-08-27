UNE solicita investigação da Assembleia Legislativa sobre “tumulto na Facom”

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, recebeu, ontem, quarta-feira, 26, uma comissão de dirigentes da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFBA e do Centro Acadêmico (CA) Vladimir Herzog, da Faculdade de Comunicação (Facom). Acompanhados pela deputada Olívia Santana (PCdoB), pelos deputados Hílton Coelho (PSOL) e Rosemberg Pinto (PT) – líder do governo na ALBA, a comissão entregou à presidente ofício solicitando “investigação sobre possível desvio de conduta e quebra de decoro parlamentar pelo deputado estadual Diego Castro (PL)”.

Em sua fala aos dirigentes da UNE, Leonardo José; do DCE, Manoel Davi; e do CA, Tobias Muniz, a chefe do Legislativo estadual afirmou que “a Casa não compactua com atitudes como essa e tomará todas as medidas regimentais cabíveis nesse caso”. O documento – que foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da ALBA – descreve acontecimentos no dia 20 deste mês, quando o parlamentar ingressou nas dependências da Facom “acompanhado de seguranças e utilizando coletes à prova de balas, protagonizando uma situação de confronto e tumulto” com “atitudes de caráter truculento e desrespeitoso” direcionadas a estudantes, professores e demais presentes.

Tobias Muniz disse que foi agredido por seguranças do parlamentar e registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ao finalizar o ofício, o CA Vladimir Herzog solicita que “a Assembleia Legislativa da Bahia, por meio de seu Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e dos demais órgãos competentes, apure os acontecimentos, assegure a coleta e análise dos registros e depoimentos pertinentes e, caso constatadas irregularidades, adote as medidas regimentais e legais cabíveis”.

Foto: Vaner Casaes